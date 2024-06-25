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NBA／同梯第一人！暴龍巴恩斯將續大約 總價可達2.7億美元

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
暴龍少主巴恩斯有望拿到最頂級合約。 美聯社
暴龍少主巴恩斯有望拿到最頂級合約。 美聯社

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，暴龍計畫要以5年頂級合約提前綁住陣中少主巴恩斯（Scottie Barnes），其金額將達到2.7億美元，這會讓巴恩斯成為隊史拿到最大合約的球員。

就在暴龍先後送走阿努諾比（OG Anunoby）和席亞康（Pascal Siakam）之後，正式宣告球隊進入巴恩斯領導時代，將以其為核心展開陣容重建補強。

巴恩斯的經紀團隊是在美國時間上周日和暴龍管理階層進行會談，隨後雙方達成頂薪續約的共識，預計會在美國時間7月6日正式簽約。

這份頂薪合約保底金額為2.25億美元，倘若巴恩斯能在2024-25年賽季入選年度最佳陣容、最佳防守陣容或是年度MVP，就能觸發條款，拿到高達2.7億美元。

23歲的巴恩斯加入暴龍第一年就贏得最佳新秀，本季入選明星賽，平均每場可以攻下19.9分8.2籃板6.1助攻1.3抄截1.5阻攻的全方位數據。

巴恩斯將是2021年選秀梯隊中首位拿到提前續約的球員。當年他是第4順位， 排在他前面的分別是活塞狀元康寧漢（Cade Cunningham）、火箭榜眼格林（Jalen Green），以及騎士探花莫布里（Evan Mobley）。

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