NBA／馬克西預計頂薪續約 76人自由市場砸錢拚升級

今夏擁有巨大薪資空間的76人，不僅是把目標放在超級大魚喬治（Paul George）上，包括英格倫（Brandon Ingram）或是拉文（Zach LaVine）也成了傳聞中的補強人選。

除了尋求在自由市場升級陣容外，據知名記者史坦（Marc Stein）透露，76人將會在暑期操作告一段落之後，與拿下本季最佳進步獎的馬克西（Tyrese Maxey）洽談續約，預計會端上5年2.05億美元的頂級合約。

23歲的馬克西在哈登（James Harden）離開後，迅速成為後場核心大將，幾乎各項數據均創下生涯新高，還首度入選明星賽。即便76人季後賽首輪就遭到尼克淘汰出局，馬克西3場比賽至少30分的表現，還有一場飆出46分，可說是證明了自己的巨大潛力。

有消息指出，76人去年夏天沒有提前和馬克西續約，而是多等了一年才要出手，增添球隊休賽季的運作空間，基於此，馬克西的經紀團隊可能會要求在新合約上作一些回饋，例如最後一年設定球員選項，同時要包含15%的交易保證金。