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NBA／率灰狼淘汰衛冕軍金塊 總教練芬奇續約4年

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
灰狼總教練芬奇續約4年。法新社
灰狼總教練芬奇續約4年。法新社

灰狼隊今年季後賽旅程雖止步西區決賽，仍創隊史最佳成績，總教練芬奇（Chris Finch）也獲得實質肯定，他獲得球隊4年延長合約，若沒意外將會帶領灰狼直到2027到28賽季。

芬奇今年率隊連3年打進季後賽，是20年第一次，今年2020年選秀會「狀元」愛德華（Anthony Edwards）的成長也有目共睹，今年季後賽更助隊打下衛冕軍金塊隊，爆出今年季後賽一大冷門。

灰狼挺進西區決賽的過程中，54歲的芬奇意外成傷兵，他首輪第4戰面對太陽隊時遭自家後衛康利（Mike Conley）撞到，造成右髕骨肌腱斷裂，不過芬奇動完手術後仍繼續執教，直到西區決賽5戰不敵獨行俠隊。

雖沒打進總冠軍戰，芬奇將戈貝爾（Rudy Gobert）和唐斯（Karl-Anthony Towns）打造成聯盟最有威脅的禁區防守組合，4季來累積160勝127敗，包括本季打下56勝26敗的西區第3名表現，讓他獲得灰狼續約肯定。

芬奇2020到21賽季被找進暴龍隊教練團，在此之前他曾在火箭隊、金塊隊和鵜鶘隊當了10季助理教練，更早之前曾執教NBA發展聯盟，還獲得過年度教練肯定。

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