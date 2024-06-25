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NBA／勇士總管向湯普森喊話盼歸隊 坦言不排除買斷保羅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士總管向湯普森(圖)喊話盼歸隊。美聯社
勇士總管向湯普森(圖)喊話盼歸隊。美聯社

勇士與當家射手湯普森（Klay Thompson）的續約談判持續陷入僵局，今天勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在受訪時也公開向湯普森溫情喊話，希望他能夠重新回到勇士陣中，甚至強調湯普森這樣一位對勇士意義重大的球星，已經無法讓他以理性的角度來看待這次續約。

勇士在今年於西區附加賽鎩羽而歸後，球隊也正式進入陣容重整期，其中是否與過去幾季表現大幅下滑的湯普森續約，也成為外界關注焦點，不過在日前傳出勇士與湯普森的續約談判已經陷入僵局後，勇士總管小鄧利維也在今天受訪時公開喊話。

「保持理性一直都是我的工作方式與態度。」小鄧利維在談到與湯普森的續約時說：「但面對像是湯普森這樣對於這支球隊意義重大的球員，你說要完全消除情感，我認為這幾乎是不可能的。」

根據聯盟勞資協議，勇士與湯普森在總冠軍賽結束後就能進入續約談判，不過卻有消息人士指出，雙方間並沒有太多對話，甚至湯普森可能會在做出最終決定前先投身即將開市的自由市場測試身價。

對於與球隊願意付出多少代價留下湯普森，小鄧利維則說：「我認為這必須考量到球隊、球員以及他們所處的角色是否正確，必須將所有因素都考量進去，甚至是正在以及即將發生的事情都必須列入其中，這個價值可能有很多不同程度，而為了我們團隊，我必須弄清楚什麼才是正確的數字。」

此外，勇士還必須在本周六前決定是否接受老將保羅（Chris Paul）的3000萬美元非保障合約，而今天他們則是先宣布將魯尼（Kevon Looney）最後一年的175萬美元合約轉為保障約，加上保羅的合約在內，勇士下賽季薪資將會來到1.75億美元，恐將無法避免繼續繳交奢侈稅。

這也讓小鄧利維直言，保羅確實有可能因此遭到割捨，「我們還在調查一切狀況，留住保羅這部分我們有很多選項，也不排除買斷他，對一切都是開放態度。我們必須聰明的面對團隊的薪資狀況，對拉卡柏（Joe Lacob）來說，最重要的還是勝利，我們要做的就是小心新規則。」

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