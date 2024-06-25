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NBA／國王福克斯有望提前談續約 起薪超過5千萬美元
2020年和國王簽下5年1.63億美元頂級合約的福克斯（De'Aaron Fox），目前還剩下兩年合約，球團可以在今年10月22日之前和他商談提前續約，最多可以添加3年1.66億美元的新協議，起薪超過5000萬美元。
原本福克斯若能入選年度最佳陣容，他是有資格拿到4年2.675億美元的續約條件，但最終他沒能獲選。如果福克斯今年沒有提前和國王續約，那麼他在明年休賽季是可以續簽4年2.29億美元的合約，若能入選年度最佳陣容，合約更可以達到5年3.46億美元。
福克斯的續約情況和金塊後衛穆雷（Jamal Murray）類似，差別在於他的出勤狀況和身體情況更出色一點，連續兩年都至少出賽70場
2023-24賽季，福克斯場均可以拿下26.6分4.6籃板5.6助攻2.03抄截，問鼎聯盟抄截王，不過他在年度陣容評選中只拿到1張第2名選票和6張第3名選票，合計9分僅排在落選球員中第8名。
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