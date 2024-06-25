NBA／鐵人布里吉斯符合資格談續約 年薪可望破3千萬美元
生涯至今還沒有缺席過一場比賽的超級鐵人布里吉斯（Mikal Bridges），毫無疑問已經是籃網的當家少主，雖然他才走到這份合約的一半，不過《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）已經報導他未來的續約情況。
布里吉斯是在2021年和太陽簽下4年9000萬美元的合約，他在2024-25賽季的薪資為2330萬美元，2025-26賽季則是2490萬美元。
馬克斯提到，布里吉斯在今年10月2日將有資格與球團簽訂提前續約協議，最後的期限為10月22日。
按照規定，布里吉斯最多能簽下一份3年1.13億美元的提前續約合約；當然，布里吉斯也能等到明年再跟籃網洽談續約，屆時他有資格簽下4年1.56億美元的合約。
對籃網來說，布里吉斯的續約只是其次，眼前最大的難題就是即將成為完全自由球員的中鋒克萊斯頓（Nicolas Claxton）。
一般預估，克萊斯頓有望拿到年均薪介於2000到2500萬美元的合約，籃網顯然不想花過多的金額，但傳出雷霆有意加入爭奪戰，若開出2年6000萬美元甚至更高的金額，勢必會造成籃網巨大壓力。
克萊斯頓本季場均得到11.8分9.9籃板2.1助攻2.1阻攻，在聯盟阻攻排行榜排名第8。
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