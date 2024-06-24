NBA／太陽老將葛登投身自由市場 替補中鋒也跳出合約
根據報導，35歲的太陽老將葛登（Eric Gordon）將會跳出合約，不執行下季336萬美元的球員選項，投身自由市場。
葛登是在2023年2月被快艇裁掉後，與太陽簽下兩年650萬美元的合約，如金選擇進入自由市場，預估有不少球隊都對他感興趣。葛登上季出賽68場，24場擔任先發，場均拿到11分2助攻，三分命中率37.8%。
在團隊薪資幾乎卡死的情況下，太陽休賽季的補強勢必面臨到一些麻煩。除了葛登外，替補中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）也將不會執行下季價值265萬美元的球員選項，同樣成為完全自由球員。
尤班克斯本季在太陽的重要性和表現都和在拓荒者時期有一些落差，在三巨頭的體系下，他顯然有些格格不入，或許找到適合的新東家會是更好的選擇。不過當地媒體也進一步提到，這不代表尤班克斯會離開鳳凰城，雙方也是有可能再續前緣。
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