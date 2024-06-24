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NBA／26歲奪冠超越眾多巨星 泰托姆有望簽史上最大合約

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
年僅26歲的泰托姆奪冠圓夢。 法新社
年僅26歲的泰托姆奪冠圓夢。 法新社

儘管無緣贏得FMVP，但能夠幫助塞爾蒂克奪下隊史第18座總冠軍，對於泰托姆（Jayson Tatum）來說依然是如夢似幻的時刻。

據統計，泰托姆以主力球星之姿在26歲又106天的年齡拿到生涯首冠，可以說是壓過柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、喬丹（Michael Jordan）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）等一大票75大傳奇球星。

這讓泰托姆也忍不住在冠軍遊行中高呼：「真的不可思議！直到現在仍感覺這一切很不真實。」泰托姆在5場總冠軍賽中場均拿下22.2分7.8籃板7.2助攻，3項數據都是全隊最高。

「現在你要在這樣的空間裡面持續提升自我，你知道，所有你喜歡的球員都在這個地方。所有我尊敬的人都贏得了總冠軍。能成為其中一份子感覺真的太棒了。我曾夢想過這樣的時刻，但實際的感受要比這好10倍。」泰托姆說。

泰托姆慶祝奪冠。 路透通訊社
泰托姆慶祝奪冠。 路透通訊社

拿下生涯首冠、也即將迎接另一個孩子降臨，泰托姆的美好時刻還沒有結束，據了解，塞爾蒂克預計會向泰托姆開出5年3.15億美元的超級提前續約協議，這將是史上最大一筆合約，年薪將達6300萬美元。

泰托姆奪冠。 歐新社
泰托姆奪冠。 歐新社

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