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NBA／塞爾蒂克完美陣容斷層式支配聯盟 賈奈特：看其他隊如何因應

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
塞爾蒂克構建出堅強的奪冠陣容。 美聯社
塞爾蒂克構建出堅強的奪冠陣容。 美聯社

引進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday）兩大內外線戰將後，讓塞爾蒂克體質直接脫胎換骨，在年輕教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）執掌帶領下，以強大側翼、高強度後防組合、無差別外圍砲火和多面向的防守策略，讓綠衫軍從例行賽到季後賽一路碾壓全聯盟，風光奪下隊史第18座總冠軍，如此秋風掃落葉的強勢表現，堪稱是2017年「宇宙勇」後首見。

從數據顯示，塞爾蒂克是第2支季後賽改為16勝制後僅輸3場而奪冠的球隊；整年度取得80勝，勝率高達79%，季後賽每場淨勝分達10.7，還取得10連勝佳績。

例行賽期間，塞爾蒂克每場淨勝分達11.3分，史上第5佳，其中主場平均贏15.2分，更排到史上第3；團隊一共砍進1351顆三分球，史上第2多，進攻效率聯盟第1，防守效率聯盟第2。

主場37勝和客場僅14敗都是全聯盟最佳，成為史上第26次單季至少64勝的球隊。有17場勝分至少25分、10場至少贏30分、3場至少贏50分。幾乎各項數據都突顯塞爾蒂克在今年賽季「獨孤求敗」的至高境界。

無怪乎率領綠衫軍拿到第17冠的賈奈特（Kevin Garnett）都直言：「塞爾蒂克的優勢是壓倒性的，他們幾乎領先第2名的球隊將近20場。所以我們現在要看看聯盟其他球隊該如何因應。」

逐漸成熟又有冠軍經驗的泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown），勢必將成為各隊在攻防兩端的夢魘，賈奈特認為這都是其他挑戰者必須面對的難題。「現在你需要在側翼端安排兩位具運動能力的球員，你必須擺兩個怪物在鋒線上。」

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