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NBA／湖人尋覓助教3人選受阻 朗多、前雷霆主帥加入機會濃

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
朗多有可能會加入湖人教練團。 美聯社
朗多有可能會加入湖人教練團。 美聯社

雖然無緣拿到心儀的康乃狄克大學2連霸教頭赫爾利（Dan Hurley），不過湖人最終還是找來了沒有經驗的瑞迪克（JJ Redick）接掌兵符。確認主帥後，湖人緊接著自然就是建構助理教練團，只是就媒體透露，整體進度顯然受阻。

知名記者史坦（Marc Stein）指出，湖人原先傳出有意挖角塞爾蒂克的卡塞爾（Sam Cassell）、鵜鶘的博雷戈（James Borrego）和獨行俠的達德利（Jared Dudley）等。其中甫奪冠的塞爾蒂克計畫進一步提拔卡塞爾，這讓他不會是瑞迪克的教練團成員。

另外，史坦亦提到如果博雷戈沒有拿到其他球隊總教練的職務，那麼鵜鶘將會全力慰留；達德利同樣也是如此，獨行俠方面並不想放走他。

目前來看，曾是雷霆總教練、現為拓荒者助教的布魯克斯（Scott Brooks）和朗多（Rajon Rondo）比較有機會加入。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）希望能夠能為瑞迪克搭配一名很有經驗的助教。

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