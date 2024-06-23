NBA／裁掉魯尼非主要選項 傳勇士計畫續留冠軍老臣

原本被外界揣測可能會被勇士買斷合約的藍領中鋒魯尼（Kevon Looney），如今各跡象顯示球團最後還是會希望他留下。

據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士將會在下周二後選擇保障魯尼下季總額達800萬美元的合約，讓他繼續留在輪替陣容中。魯尼下季的800萬薪資中，僅有300萬美元是受保障。

由於受傷問題和狀態下滑，加上新秀傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）的崛起，讓魯尼禁區支柱的角色愈來愈邊緣化，上季場均僅打16.1分鐘，是近4年來最低。

消息指出，即使魯尼順利留在灣區，但以他的薪資很可能仍會成為勇士進行交易的主力籌碼。