NBA／公鹿射手投身自由市場 傳勇士火箭魔術有意追逐

根據報導，公鹿射手畢斯利（Malik Beasley）即將進入自由市場，目前傳出勇士、火箭和魔術都對他感興趣。

畢斯利本季領270萬美元的底薪，不過他卻轟進224顆三分球，寫下個人生涯單季第3高，甚至壓過里拉德（Damian Lillard）的220顆，在公鹿隊史中僅次於艾倫（Ray Allen）的229顆。除了高產量，畢斯利的三分命中率也達到41.3%的水準。

雖然防守能力一直為人詬病，不過憑藉一手高質量的三分球威力，讓畢斯利依然是自由市場上的熱門補強人選。