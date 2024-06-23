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NBA／莫蘭特預計兩周後康復 現身籃球訓練營人氣力壓哈利伯頓

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
莫蘭特手術後恢復情況良好。 路透社
莫蘭特手術後恢復情況良好。 路透社

自從陷入持槍風波後，灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）就持續面臨打不了球的劫難。今年賽季執行完25場禁賽處分後，莫蘭特回歸僅打了9場比賽，就傳出右肩關節唇撕裂傷，必須接受手術治療，導致賽季提前報銷。

但走過這些風風雨雨，莫蘭特如今恢復情況良好，預計會在兩周後重返球場。屆時他會有將近4個月的時間可以為下個賽季作好準備。上季9場出賽中，莫蘭特場均得到25.1分8.1助攻5.6籃板。

「我討厭待在籃球場卻無法打球的感覺，」莫蘭特接受曼菲斯當地媒體採訪時坦言，「傷停時間所剩不多了。我會耐心等待，確保新賽季來臨前我可以完全康復。」

莫蘭特近日現身在一個青少年籃球營活動中，有多達650名小朋友來參與，這數字甚至比溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）還多出將近一倍，足見莫蘭特的人氣依然未減。事實上，莫蘭特在聯盟下半季的球衣銷售榜中高居第11名。

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