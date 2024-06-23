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NBA／傳湯普森與勇士續約談判凍結 離隊倒數計時中？

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森未來動向受矚目。 路透社
湯普森未來動向受矚目。 路透社

根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，湯普森（Klay Thompson）與勇士之間的續約談判基本上處於急凍狀態，雙方已經沒有提出任何報價，一切跡象顯示，這位4冠老臣很可能將告別灣區生涯。

史萊特直言，勇士管理層和湯普森的團隊沒有進行任何有效果的實質談判，如今距離自由市場開啟不到10天，湯普森離開勇士的可能性比任何時間點都更大。

另有消息人士指出，勇士表面上看起來要以適合湯普森的價碼和角色與他達成協議，但實際上，勇士只會在探詢各種建構陣容的方式之後，才會去解決湯普森的續約問題。好比如何運用保羅（Chris Paul）高達3000萬美元的非保障合約。

倘若勇士真能找到升級陣容的可能性和方法，例如迎來一名頂尖球星，那麼這將影響他們所能提供湯普森的最終待遇。

勇士另一種想法則是，在年齡和傷病的雙重阻礙下，即使湯普森進入自由市場，恐怕也不見得可以獲得他想要的結果，或許還是會回頭選擇繼續留在灣區。

當然在這之前，雙方若已經產生嫌隙和摩擦，也不排除湯普森直接離開尋求重新出發的可能性。

先前魔術曾傳出有意爭取湯普森，不過消息指出，目前雙方仍僅止於有興趣的階段，其實並沒有實質發展。

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