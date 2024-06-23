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NBA／冠軍遊行太嗨！FMVP布朗遺失戒指 急發尋物啟事有重賞

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗勇奪FMVP。 路透社
布朗勇奪FMVP。 路透社

成為史上第一位同時拿下東區冠軍賽MVP和總冠軍賽MVP的布朗（Jaylen Brown），可以說是一吐怨氣，成為今年季後賽最風光的球星。不過可能是在冠軍遊行中太嗨了，布朗竟然遺失了一枚戒指。

布朗今天透過社群發佈了一篇尋物啟事，寫道：「請問有人撿到這樣的戒指嗎？我在奪冠遊行上弄丟了。如果有人找到這枚戒指，將會得到優渥的報酬。」

從照片來看，這枚戒指顯然不是塞爾蒂克的冠軍戒指，不過看起來似乎對布朗有其意義，也難怪他要急著尋獲。

另一方面，布朗在冠軍遊行上也特別穿上一件T恤，上面寫著「說明你的消息來源」，此舉明顯是要回擊名嘴史密斯（Stephen A. Smith）。

史密斯先前曾報導，某位不願透露姓名的消息人士跟他說，布朗因為其自負態度而不受到歡迎，也影響了市場價值。之後布朗要求史密斯公佈消息來源，別發暗箭傷人，但被史密斯拒絕。

就在帶領綠衫軍贏得第18座總冠軍後，布朗終於找到反嗆史密斯的機會，在遊行中穿上這件T恤，用實際行動證明自己的價值。

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