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NBA／勇士、魔術傳皆提兩年報價合約 恐難滿足湯普森期望

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森去留問題牽動球迷的心。 美聯社
湯普森去留問題牽動球迷的心。 美聯社

處於續約與否、留下或離開十字路口的勇士射手湯普森（Klay Thompson），據報導透露，他近期收到勇士一份2年合約報價，不過這數字顯然離湯普森的期望值有段距離。

媒體指出，在某種情況之下，合約年限要比金額更重要。湯普森希望能夠投入自由市場試溫，並且尋求一份至少3年的合約。

先前湯普森取消勇士的關注，且刪除2022年奪冠的相關內容，曾引發外界莫大爭論。

傳出有意爭取湯普森的奧蘭多魔術，雖然有足夠的薪資空間，但他們大概只會願意接受類似去年布朗（Bruce Brown）的合約情況，提出兩年4500萬美元的報價，其中第2年為球隊選項。

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