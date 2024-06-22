NBA／史上最年輕冠軍教練！羅德島州州長設「馬祖拉日」

隨著塞爾蒂克贏得隊史第18座總冠軍，年僅35歲的馬祖拉（Joe Mazzulla）一舉成為史上最年輕的冠軍教頭；而他出身的羅德島州的州長麥基（Dan McKee）更宣佈，美國時間6月21日為「馬祖拉日」。

麥基在公告中提出了6大理由，稱讚馬祖拉所創下的榮耀。首先是塞爾蒂克展現無與倫比的團隊精神、犧牲奉獻的態度和優異球技，拿下隊史第18座總冠軍；其次，馬祖拉是隊史第7位贏得總冠軍的總教練，帶領球隊例行賽奪得64勝。

馬祖拉擁金盃。 法新社

隨後麥基稱讚了馬祖拉出自於羅德島州，這為他的執教生涯帶來強韌的精神力量；此外他也帶領整個團隊在例行賽和季後賽表現出最專業的一面。包括羅德島的人們和新英格蘭地區的球迷，都為塞爾蒂克的冠軍之路趕到自豪與崇敬。

馬祖拉即將滿36歲，高中時期曾3度率隊贏得州冠軍；如今，隨著綠衫軍突破多年枷鎖，陣容完整的他們仍有機會在馬祖拉的帶領下更上層樓，寫下更多榮譽。