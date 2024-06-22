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NBA／塞爾蒂克奪冠遊行吸百萬粉絲 皮爾斯不忘調侃湖人
波士頓塞爾蒂克挾單季64勝的恐怖戰績，一路輾壓各路人馬，季後賽僅用了19場比賽就風光奪下隊史第18座總冠軍，完全展現攻守兩端的堅強戰力。
在今天舉行的冠軍遊行中，美國媒體更透露有超過百萬人共襄盛舉，與球隊一同沉浸在久違奪冠的歡樂榮耀氣氛之中。
過程中，泰托姆（Jayson Tatum）戴著墨鏡懷抱冠軍杯，與粉絲互動，將香檳噴灑到人群之中，分享這份喜悅；勇奪FMVP的布朗（Jaylen Brown）則手捧獎杯，興奮回應球迷們的MVP呼聲，還將手上的籃球送給現場的幸運觀眾。
另一方面，懷特（Derrick White）也透露自己為了修復牙齒耗費了3小時，向當地牙醫表達了感謝之情；至於傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）也參與其中，不忘調侃老對手湖人，認為把季中錦標賽冠軍旗幟高掛球館上完全沒意義，言語中強調了綠衫軍團隊對於榮譽的不同態度。
不僅是皮爾斯趁機嘲諷湖人，球迷同樣也是各種花式調侃，除了仇敵厄文（Kyrie Irving），還有「泰托姆兒子的冠軍數已經超越安比德（Joel Embiid）」、「唐西奇（Luka Doncic）會抱怨波士頓這裡的交通太壅擠」諸如此類的標語。
波士頓可謂冠軍之城，自進入21世紀以來，波士頓在四大職業聯盟一共拿下13座總冠軍。
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