快訊

你家有在「富貴線」嗎？風水師揭密：北市最多、桃園這區也不錯

籃球／王文祥宣布成立新聯盟 體育署長鄭世忠表達祝福

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
PLG總冠軍賽連18場全滿場紀錄。資料照
PLG總冠軍賽連18場全滿場紀錄。資料照

針對今天下午PLG聯盟新北國王球團董事長王文祥宣布將推動職籃新聯盟，並整合目前隸屬PLG及T1兩職業籃球聯盟的9球隊加上新加坡隊，將有10支球隊，體育署長鄭世忠對此項籃壇的重大發展規劃，不管聯盟與各球隊未來動向如何，都表達尊重與祝福，並且特別感謝PLG及T1兩聯盟與各球隊，過去對於台灣職籃運動的積極投入與付出。

體育署表示，中華職籃成立於83年，裕隆、宏國、泰瑞、幸福四支職籃球隊培養了不少新生代的球員，也吸引不少的球迷到現場觀看球賽，其後發展跌宕起伏，所幸都有籃球人一路堅守信念，相挺至今，並迎來PLG和T1兩聯盟並立，以及今日整合兩聯盟主要球隊的新聯盟規劃希望帶來職籃榮景。

鄭世忠表示，樂見我國職業籃壇有新發展思維，相信回應了許多國人及熱情球迷長期以來的殷切期盼，並且再次感謝PLG及T1兩聯盟的各球隊努力付出。政府將持續透過運動產業發展條例及相關法令，協助我國職業籃球運動更進一步蓬勃發展。也期盼未來若新聯盟能整合各隊，務必以更長遠的策略規劃帶動我國籃球產業，持續與職籃職業工會良好互動，以強化職業籃球員的工作環境與相關權益，更進一步提升我國籃球運動的國際競爭力。

體育署署長鄭世忠。資料照
體育署署長鄭世忠。資料照

延伸閱讀

籃球／兩度重申新聯盟非第3聯盟 擴大籃運為主要共識

籃球／是否合併PLG需六隊共識 T1樂見合作讓環境更好

籃球／ 傳領航猿與富邦勇士未交意向書？ 王文祥不願證實

籃球／王文祥宣布成立新聯盟 雙職籃已9隊繳交意向書

相關新聞

NBA／詹姆斯預計不執行球員選項 有望簽生涯最大合約

根據《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）透露，39歲的詹姆斯（LeBron James）預計不會執行2024-25年賽季的球員選項，而是會跳出合約成為自由球員。 詹姆斯若執行合約，下季

NBA／爭取奧運門票！傳唐西奇將代表斯洛維尼亞拚資格賽

生涯首度出征總冠軍賽鎩羽而歸的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic），休賽季除了養身體外，另一個重要目標就是幫助斯洛維尼亞男籃闖進奧運殿堂。 根據《Forbes》記者希德利（Evan S

籃球／王文祥宣布成立新聯盟 體育署長鄭世忠表達祝福

針對今天下午PLG聯盟新北國王球團董事長王文祥宣布將推動職籃新聯盟，並整合目前隸屬PLG及T1兩職業籃球聯盟的9球隊加上...

WNBA／狀元克拉克超人氣 對戰芝加哥有望創票價紀錄

在今天進行的WNBA賽事中，超人氣狀元克拉克（Caitlin Clark）攻下16分7助攻4籃板，幫助印地安納狂熱以91比79擊敗亞特蘭大美夢，取得本季最長4連勝，也是球隊自2015年的最佳連勝表現；

NBA／20億美元快艇新巨蛋 將成2028年洛城奧運籃球場館

即將在8月正式啟用的快艇全新場館「Intuit Dome」，不僅要舉辦2026年NBA明星賽，FIBA國際籃聯更正式宣佈將會在2028年洛杉磯奧運中作為籃球比賽主場館。 快艇前身為水牛城勇士，之

NBA／塞爾蒂克瞄準連霸之路 有意提前續約替補神射

塞爾蒂克以秋風掃落葉姿態勇奪隊史第18座總冠軍，兵強馬壯的他們接下來目標自然就是瞄準連霸大業；因此，先保存核心陣容就成了球隊運作的焦點。 由於陣中主力球員幾乎都已經綁定合約，以一支冠軍球隊來說，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。