籃球／王文祥宣布成立新聯盟 體育署長鄭世忠表達祝福

針對今天下午PLG聯盟新北國王球團董事長王文祥宣布將推動職籃新聯盟，並整合目前隸屬PLG及T1兩職業籃球聯盟的9球隊加上新加坡隊，將有10支球隊，體育署長鄭世忠對此項籃壇的重大發展規劃，不管聯盟與各球隊未來動向如何，都表達尊重與祝福，並且特別感謝PLG及T1兩聯盟與各球隊，過去對於台灣職籃運動的積極投入與付出。

體育署表示，中華職籃成立於83年，裕隆、宏國、泰瑞、幸福四支職籃球隊培養了不少新生代的球員，也吸引不少的球迷到現場觀看球賽，其後發展跌宕起伏，所幸都有籃球人一路堅守信念，相挺至今，並迎來PLG和T1兩聯盟並立，以及今日整合兩聯盟主要球隊的新聯盟規劃希望帶來職籃榮景。

鄭世忠表示，樂見我國職業籃壇有新發展思維，相信回應了許多國人及熱情球迷長期以來的殷切期盼，並且再次感謝PLG及T1兩聯盟的各球隊努力付出。政府將持續透過運動產業發展條例及相關法令，協助我國職業籃球運動更進一步蓬勃發展。也期盼未來若新聯盟能整合各隊，務必以更長遠的策略規劃帶動我國籃球產業，持續與職籃職業工會良好互動，以強化職業籃球員的工作環境與相關權益，更進一步提升我國籃球運動的國際競爭力。