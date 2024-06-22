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WNBA／狀元克拉克超人氣 對戰芝加哥有望創票價紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
克拉克持續超高人氣。 法新社
克拉克持續超高人氣。 法新社

在今天進行的WNBA賽事中，超人氣狀元克拉克（Caitlin Clark）攻下16分7助攻4籃板，幫助印地安納狂熱以91比79擊敗亞特蘭大美夢，取得本季最長4連勝，也是球隊自2015年的最佳連勝表現；目前印地安納狂熱排名仍居聯盟第8。

克拉克成為本季首位至少繳出250分100助攻的新秀，且僅用了17場比賽就超過百次助攻，追平傳奇名將柏德（Caitlin Clark）的紀錄，並列WNBA史上第3快。

為了迎接克拉克的高人氣，美夢隊特地移到亞特蘭大老鷹的主場進行，讓這場與印地安納狂熱的客場比賽一共吸引了多達17575名球迷，創下美夢隊主場最高紀錄，比2008年與底特律震動隊的11609人遠遠超出許多。甚至NBA傳奇得分王艾佛森（Allen Iverson）也現身場邊觀戰。

值得一提的是，印地安納狂熱下一戰將前往芝加哥天空主場踢館，克拉克與里斯（Angel Reese）的超級新秀對決持續轟動，根據國外媒體透露，這場比賽的平均票價衝到351美元，寫下WNBA自2015年以來的最高票價紀錄。

先前狂熱已經和天空交手過兩次，均拿下勝利，克拉克兩戰平均攻下17分8籃板7.5助攻，投籃命中率5成，三分球16投5中；至於里斯則是平均9.5分13籃板3助攻，命中率僅27.3%。

克拉克的人氣也反映在明星賽投票上，他目前獲得21萬6427票，僅以極小差距落後拉斯維加斯王牌隊MVP威爾森（A'ja Wilson）的21萬7773票。

也是因為克拉克出賽的驚人效應，WNBA本季平均上座人數達9195人，預計創下近22年來新高。

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