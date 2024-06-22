NBA／20億美元快艇新巨蛋 將成2028年洛城奧運籃球場館
即將在8月正式啟用的快艇全新場館「Intuit Dome」，不僅要舉辦2026年NBA明星賽，FIBA國際籃聯更正式宣佈將會在2028年洛杉磯奧運中作為籃球比賽主場館。
快艇前身為水牛城勇士，之後搬到聖地牙哥，1984年成為洛杉機快艇，並且從1999年與湖人共用史坦波中心（Staples Center），長達25年，如今在超級富豪鮑默（Steve Ballmer）的主導下，斥資20億美元（約新台幣647億元）終於建造了專屬自己的家。
值得一提的是，快艇官方早在4月就公佈新主場的球迷套票價格，只要花費1299美元，可以觀看例行賽41場主場比賽。
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