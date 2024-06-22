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NBA／詹姆斯預計不執行球員選項 有望簽生涯最大合約
根據《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）透露，39歲的詹姆斯（LeBron James）預計不會執行2024-25年賽季的球員選項，而是會跳出合約成為自由球員。
詹姆斯若執行合約，下季年薪將達到5140萬美元，必須在6月底前做出決定；如果跳出合約成為完全自由球員，詹姆斯有望和湖人簽下3年1.62億美元的合約，這會是他生涯最大金額的一筆合約，同時也將成為史上首位總薪資破5億美元的籃球員。
另有媒體提到，詹姆斯跳出合約重新簽下新的協議，他將有資格拿到交易否決權，也就是所謂的霸王條款，這是他現有合約中未具備的權利。儘管詹姆斯仍未明顯出現退化情況，但就年齡和38歲條款來說，能獲得最大限度的合約也是保障其背後團隊的最大利益。
固然外界不認為詹姆斯會就此離開洛杉磯，但成為自由球員後，聯盟擁有足夠薪資空間的球隊如76人、魔術、雷霆等也都傳出對這位「4萬分先生」感興趣。
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