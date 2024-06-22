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NBA／爭取奧運門票！傳唐西奇將代表斯洛維尼亞拚資格賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇預計將代表斯洛維尼亞爭取奧運門票。 新華社
唐西奇預計將代表斯洛維尼亞爭取奧運門票。 新華社

生涯首度出征總冠軍賽鎩羽而歸的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic），休賽季除了養身體外，另一個重要目標就是幫助斯洛維尼亞男籃闖進奧運殿堂。

根據《Forbes》記者希德利（Evan Sidery）報導，唐西奇預計將會代表斯洛維尼亞出席即將登場的奧運籃球資格賽，爭取最後門票機會。

斯洛維尼亞是被分在希臘賽區，同組對手有克羅埃西亞和紐西蘭，如果能夠小組賽出線，將要和另一分組的希臘、多明尼加、埃及的晉級球隊力拚一張奧運門票。以賽制來說，唐西奇將有機會遇上安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

儘管唐西奇帶傷拚完總冠軍賽，不過獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）先前曾樂觀看待當家球星效力國家隊的情況。「他會戰勝傷病問題的。就國家隊來說，我認為這可能會是他最大的樂趣之一。只要唐西奇還能走路，他可能就會加入國家隊。我預期是如此。」

唐西奇在總冠軍賽開打前也曾回答過打奧運資格賽的問題，他表示：我想我會看我膝蓋狀況，如果是好的，我就會去打。」

斯洛維尼亞男籃這幾年在唐西奇崛起之下成為歐陸強權，不僅贏得歐錦賽冠軍，上屆東京奧運更是首度參與，並且取得第4名；而在去年舉行的世界盃男籃中，斯洛維尼亞則是拿到第7名。

倘若斯洛維尼亞能夠取得奧運門票，他們將會被分在奧運A組，對手有加拿大、澳洲和來自西班牙賽區的晉級球隊，很可能成為死亡之組。

2024巴黎奧運 Giannis Antetokounmpo Luka Doncic 巴黎奧運籃球

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