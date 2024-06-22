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NBA／塞爾蒂克瞄準連霸之路 有意提前續約替補神射

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
領著底薪的豪瑟在總冠軍賽期間表現優異。 美聯社
領著底薪的豪瑟在總冠軍賽期間表現優異。 美聯社

塞爾蒂克以秋風掃落葉姿態勇奪隊史第18座總冠軍，兵強馬壯的他們接下來目標自然就是瞄準連霸大業；因此，先保存核心陣容就成了球隊運作的焦點。

由於陣中主力球員幾乎都已經綁定合約，以一支冠軍球隊來說，綠衫軍基本上是可以用完整陣容邁向新賽季。目前傳出，塞爾蒂克有意提前和外圍射手豪瑟（Sam Hauser）達成續約協議。

身高6呎7吋且未經選秀出身的豪瑟，在球團3年培養下成為十分穩定的替補砲塔，本季場均出賽達22分鐘，可以拿下9分3.5籃板1助攻，每場命中2.5記三分球，命中率高達42.4%。特別是在今年總冠軍賽期間，豪瑟5戰命中11顆三分球，命中率達到47.8%。同時在防守端也有令人讚賞的表現。

豪瑟是在2022年和球隊簽下一份底薪合約，下一季為球隊選項，塞爾蒂克可以考慮不執行，然後與他達成新的續約協議。

先前也傳出塞爾蒂克希望提前與奪冠功臣之一的懷特（Derrick White）談續約，盡早確定後防兩大基礎。

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