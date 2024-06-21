NBA／差點拿下年度第六人！蒙克4年7800萬美元續留國王

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，蒙克（Malik Monk）將以4年7800萬美元價碼續留國王，合約最後一年為球員選項。

《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，國王在簽約前距離奢侈稅線1640萬美元。國王動用早鳥權續留蒙克，這是他們能開給蒙克的最大合約。

蒙克上季出戰72場，平均15.4分5.1助攻2.9籃板，三分球命中率35%，得分和助攻量領先全聯盟任何替補球員。9度單場至少25分，是1986-87賽季強森（Eddie Johnson）後國王隊史最多。

不過蒙克季末右膝內側副韌帶扭傷賽季報銷、缺席附加賽，季後在年度最佳第6人票選中，以10分之差不敵灰狼長人（Naz Reid）。