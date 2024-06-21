NBA／加拿大男籃巴黎奧運20人大名單 SGA領銜12名NBA球員

巴黎奧運籃球項目即將在7月27日展開，其中男子籃球最受到關注。美國夢幻隊12人名單已出爐，強敵加拿大近日也公布20人大名單，由雷霆「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領銜。

去年世界盃男籃賽季軍戰，加拿大擊敗美國，奪下隊史最佳世界盃成績。加拿大男籃上次參加奧運是2000年雪梨奧運，隊史9度參加奧運會，最佳戰績是1936年柏林奧運的銀牌。

這次巴黎奧運20人大名單中，有12名NBA球員，包含亞歷山大、穆雷（Jamal Murray）、奈哈德（Andrew Nembhard）、多特（Luguentz Dort）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、巴瑞特（RJ Barrett）、維金斯（Andrew Wiggins）、布魯克斯（Dillon Brooks）、布里塞特（Oshae Brissett）、萊爾斯（Trey Lyles）、歐林尼克（Kelly Olynyk）、鮑威爾（Dwight Powell）。

今年NBA選秀首輪熱門人選周志豪（Zach Edey）也入列，加拿大與澳洲被分在A組，剩下2個對手要等奧運資格賽結束後才會確定。