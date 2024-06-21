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NBA／雷霆用吉迪換公牛卡盧索 名記：像2013勇士得伊古達拉

聯合新聞網／ 綜合報導
卡盧索被交易到雷霆。 美聯社
卡盧索被交易到雷霆。 美聯社

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，雷霆隊送走澳洲新星吉迪（Josh Giddey），向公牛隊換來防守大鎖卡盧索（Alex Caruso）。

吉迪明年夏天會成為受限制自由球員；卡盧索也是到期約，有資格以4年8000萬美元提前續約。

沃納羅斯基認為，現年30歲的卡盧索來到雷霆，就像2013年勇士得到伊古達拉（Andre Iguodala）一樣，是完美的補強，當時伊古達拉也是30歲。

吉迪被交易到公牛。 美聯社
吉迪被交易到公牛。 美聯社

公牛則下定決心找人取代鮑爾（Lonzo Ball），吉迪具備全明星球員的潛力，但待在雷霆不太可能實現，因為亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）擁有出色組織能力，球團也想賦予霍姆葛倫（Chet Holmgren）更多組織工作。

吉迪去年被指控與未成年女性交往，最終安全下庄，但表現有所下滑，出戰80場，平均得到12.3分6.4籃板4.8助攻，都是生涯新低。卡盧索上季三分球命中率高達41%，據ESPN數據統計，卡盧索半場防守全明星球員的效率，全聯盟僅次他的新隊友多特（Luguentz Dort）。

公牛 卡盧索 吉迪 雷霆

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