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NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞迪克。 法新社
瑞迪克。 法新社

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，瑞迪克（JJ Redick）確定成為湖人主帥，合約長達4年，均薪800萬美元左右。

現年39歲的瑞迪克退休後進入媒體業，目前與詹姆斯（LeBron James）共同主持一檔播客節目。查拉尼亞指出，湖人重視瑞迪克成為當下和未來教練的潛力，而不是只陪詹皇走完傳奇生涯。

瑞迪克今年曾接受黃蜂總教練面試，他從未擔任過任何職業球隊教練，唯一的執教經驗是他兒子的青年籃球隊。

湖人6月5日才對康乃狄克大學主帥赫爾利（Dan Hurley）有興趣，但不到一周就被拒絕。接著開始全力追求瑞迪克，6月15日戴維斯（Anthony Davis）與他通電話，湖人選帥過程優先考慮戴維斯的想法。

湖人內部將瑞迪克視為年輕版的「油頭」萊利（Pat Riley），並相信瑞迪克能像勇士教頭柯爾（Steve Kerr）和熱火史波斯特拉（Erik Spoelstra）一樣，成為球隊文化建立者。

報導也提到，瑞迪克的助教團人選包含2020年湖人冠軍成員朗多（Rajon Rondo）和達德利（Jared Dudley）、前巫師總教練布魯克斯（Scott Brooks）及塞爾蒂克助教卡塞爾（Sam Cassell）。

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