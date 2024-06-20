NBA／為了得到哈登失去鋒線 喬治疑開酸：我和雷納德變苦工
快艇今年季後賽首輪被獨行俠淘汰，喬治（Paul George）始終無法進入總冠軍賽舞台，他近日在節目上坦言哈登（James Harden）的交易案，對球隊造成很大的影響。
去年11月快艇與76人達成交易，送出貝頓（Nicolas Batum）、莫里斯（Marcus Morris）、柯文頓（Robert Covington）、馬丁（KJ Martin Jr.）、2張首輪選秀籤、2張二輪選秀籤與1個選秀互換權，收進哈登和塔克（PJ Tucker）。
快艇雖得到夢寐以求的球星，但失去4名鋒線球員，喬治表示，「我們掙扎不是哈登的錯，但我們失去前鋒柯文頓、前鋒貝頓，他們都是全能球員，是我們的防守型球員。雖然哈登進攻很強，但我和雷納德（Kawhi Leonard）反而變成做苦工的傢伙。」
喬治休賽季成為自由球員，談到職業生涯的目標，他說，「我想為贏球做出貢獻，不是人們說的目標總冠軍，打出正確的籃球風格才是我要追求的。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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