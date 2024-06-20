NBA／眾球星力挺肯卓克拉瑪！衛少上台熱舞、詹皇台下看戲
籃球與嘻哈文化密不可分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天登上洛杉磯饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）的演唱會舞台，還有詹姆斯（LeBron James）在內的多名球星現身，引發美國網友暴動。
肯卓克拉瑪日前與加拿大饒舌天王德瑞克（Drake）上演世紀大戰，肯卓克拉瑪用優異的Diss作品（攻擊其他歌手的歌曲），讓德瑞克名聲一落千丈。德瑞克過去經常與NBA球星們稱兄道弟，如今這些球員現身肯卓克拉瑪演唱會，讓德瑞克顏面掃地。
這場演唱會辦在洛杉磯論壇體育館，是該場大戰後首場演唱會，出席的球星包含詹姆斯、哈登（James Harden）、德羅展（DeMar DeRozan）和衛斯特布魯克，這些球星過去都和德瑞克有過不少友善互動。
衛斯特布魯克過去就以出色的舞技聞名，他和德羅展上台一起表演《Not Like Us》，這就是肯卓克拉瑪嗆爆德瑞克的名曲，網友紛紛直呼，「肯卓克拉瑪召集復仇者聯盟」、「德瑞克被打爆了」、「德瑞克的粉絲哭了」。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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