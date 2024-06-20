NBA／經紀人解釋布朗尼只為湖人太陽試訓原因 曝另外3隊有意

NBA選秀會即將在台灣時間27、28日登場，布朗尼（Bronny James）是否會和父親詹姆斯（LeBron James）同隊，備受各界關注。如今傳出他只為湖人和太陽試訓，但灰狼、獨行俠和暴龍對他也有興趣。

湖人擁有第17和第55順位選秀權，太陽則有第22順位。布朗尼的經紀人保羅（Rich Paul）解釋為何只讓布朗尼試訓這兩隊，「目標是找到重視你球員的球隊，並推動他到那隊。我多年來對待客戶都是這種策略，特別是布朗尼這種需要養成的球員，我的方法是故意設計的。」

保羅提到，詹姆斯不再堅持和布朗尼同隊，「如果能一起打很好，如果不能也沒關係，沒有湖人第55順位選布朗尼，詹姆斯就續約的協議。如果能這樣做，我會強迫湖人第17順位選布朗尼。」

保羅強調就算湖人選布朗尼，詹姆斯也有可能不續約；太陽選布朗尼，詹姆斯也不可能底薪加盟。他透露灰狼、獨行俠和暴龍對布朗尼也有興趣，只參加湖人和太陽試訓不代表一切。