快訊

馬昔想為府內設委員會訂法源遭擋 換人當家綠能你不能？

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！他「這2動作」：最後申報出去的數字0元

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

NBA／執行910萬美元選項重返勇士！小裴頓盼獲得長約

聯合新聞網／ 綜合報導
小裴頓。 美聯社
小裴頓。 美聯社

勇士防守悍將小裴頓（Gary Payton II）執行合約910萬美元的球員選項，據《ESPN》安德魯絲（Kendra Andrews）報導，小裴頓想和勇士簽長約。

2022年休賽季小裴頓離開勇士，與拓荒者簽下3年2800萬美元合約，季中馬上被交易回勇士。最近2季他遭遇不少傷病，只出賽66場，上場時間很不穩定。

小裴頓在球季總結記者會中談到傷病問題，「過去2個賽季都這樣，今年夏天要重新開始，把身體調整得更堅強，採取不同的訓練方法。」

小裴頓還暗示想回到勇士並得到長約，安德魯絲認為，小裴頓執行球員選項，能保有續約的靈活性，而不是成為有時間壓力的自由球員。

勇士 小裴頓

相關新聞

NBA／執教1年就爽賺7800萬美元！活塞總教練威廉斯下台

威廉斯（Monty Williams）去年與活塞隊簽下6年7800萬美元合約，沒想到僅執教一個賽季，活塞就決定開除他，等於他只執教一季就爽賺7800萬美元。 威廉斯去年休賽季被太陽開除，他原本計

NBA／季後賽表現出色！席亞康4年1.89億美元續留溜馬

今年季中溜馬與暴龍交易，得到明星前鋒席亞康（Pascal Siakam），他也幫助球隊打進東區冠軍賽，才不敵塞爾蒂克被淘汰。席亞康原先的合約到期，但他很快就確定以4年1.89億美元合約，續留溜馬。

NBA／經紀人解釋布朗尼只為湖人太陽試訓原因 曝另外3隊有意

NBA選秀會即將在台灣時間27、28日登場，布朗尼（Bronny James）是否會和父親詹姆斯（LeBron James）同隊，備受各界關注。如今傳出他只為湖人和太陽試訓，但灰狼、獨行俠和暴龍對他也

WNBA／柯瑞乾妹十字韌帶撕裂 賽季報銷、巴黎奧運也飛了

WNBA洛杉磯火花隊話題新人布琳克（Cameron Brink）菜鳥球季才剛開始15場，下月還準備到巴黎參加奧運3對3賽...

NBA／執行910萬美元選項重返勇士！小裴頓盼獲得長約

勇士防守悍將小裴頓（Gary Payton II）執行合約910萬美元的球員選項，據《ESPN》安德魯絲（Kendra Andrews）報導，小裴頓想和勇士簽長約。 2022年休賽季小裴頓離開勇

NBA／未能在祖母面前奪冠 布朗哽咽：她賽前來到夢中擁抱我

塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）與泰托姆（Jayson Tatum）聯手奪下隊史第18座總冠軍，布朗還奪下總冠軍MVP，成為最大贏家。不過他賽後受訪時卻哽咽，因為想起封王戰開打前小睡片刻，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。