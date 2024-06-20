NBA／執行910萬美元選項重返勇士！小裴頓盼獲得長約

勇士防守悍將小裴頓（Gary Payton II）執行合約910萬美元的球員選項，據《ESPN》安德魯絲（Kendra Andrews）報導，小裴頓想和勇士簽長約。

2022年休賽季小裴頓離開勇士，與拓荒者簽下3年2800萬美元合約，季中馬上被交易回勇士。最近2季他遭遇不少傷病，只出賽66場，上場時間很不穩定。

小裴頓在球季總結記者會中談到傷病問題，「過去2個賽季都這樣，今年夏天要重新開始，把身體調整得更堅強，採取不同的訓練方法。」

小裴頓還暗示想回到勇士並得到長約，安德魯絲認為，小裴頓執行球員選項，能保有續約的靈活性，而不是成為有時間壓力的自由球員。