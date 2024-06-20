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WNBA／柯瑞乾妹十字韌帶撕裂 賽季報銷、巴黎奧運也飛了
WNBA洛杉磯火花隊話題新人布琳克（Cameron Brink）菜鳥球季才剛開始15場，下月還準備到巴黎參加奧運3對3賽事，但今天的意外讓一切變調；面對康乃狄克太陽，布琳克打不到4分鐘就傷到膝蓋退場，球隊接續宣布她左膝十字韌帶撕裂，本季直接報銷，巴黎奧運出賽也成泡影。
22歲的布琳克有193公分的高挑身材，加上亮眼外型，還有NBA超級球星柯瑞（Stephen Curry）「乾妹妹」身份，成今年女籃話題新人之一；她今年選秀會以「榜眼」身份被洛杉磯火花相中，迄今15場比賽都先發，還入選3對3女籃的巴黎奧運國手，原本下月底就要到巴黎為美國隊爭取連霸。
今天傷勢來得意外，布琳克透過社群分享心情，「你從沒想過這會發生在自己身上。」她坦言儘管做了許多努力，結果卻是如此，「這很難理解，但我知道這只會讓我變得更強壯，我不會半途而廢，我會持續熱愛這一生。我不是由籃球來定義，但這是我深愛的事情，我會每天認真訓練以求回歸。」
「這不是和籃球道別，而是之後再見，我很感激大家的想法和祈禱。」布琳克寫道。
球隊出現憾事，火花教頭米勒（Curt Miller）當然不樂見，他說：「除了2019年賽季，我在聯盟當總教練的每一年都有先發受傷，你必須要有下一個人能挺身而出的心態，把大家團結起來。我們也會為卡琳克禱告，希望她一切順利。」
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