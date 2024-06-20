NBA／季後賽表現出色！席亞康4年1.89億美元續留溜馬

今年季中溜馬與暴龍交易，得到明星前鋒席亞康（Pascal Siakam），他也幫助球隊打進東區冠軍賽，才不敵塞爾蒂克被淘汰。席亞康原先的合約到期，但他很快就確定以4年1.89億美元合約，續留溜馬。

溜馬季中送走布朗（Bruce Brown）、諾拉（Jordan Nwora）與三個首輪選秀權，向暴龍換回現年30歲的席亞康。

溜馬以東區第6種子身分進入季後賽，直到東冠才被塞爾蒂克橫掃出局。席亞康成為史上第3位在前2場季後賽場均35分10籃板的球員，比肩1961年貝勒（Elgin Baylor）和1967年張伯倫（Wilt Chamberlain）。他整個季後賽出戰17場，平均能攻下21.6分7.5籃板3.8助攻，表現相當出色。

席亞康簽下的4年1.89億美元合約，將成為溜馬隊史第2大約，僅次溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）去年簽下的5年2.45億美元。