NBA／執教1年就爽賺7800萬美元！活塞總教練威廉斯下台
威廉斯（Monty Williams）去年與活塞隊簽下6年7800萬美元合約，沒想到僅執教一個賽季，活塞就決定開除他，等於他只執教一季就爽賺7800萬美元。
威廉斯去年休賽季被太陽開除，他原本計畫照顧罹癌的妻子，不接下教練工作。不過活塞開出難以拒絕的6年7800萬美元合約，成功說服他接掌兵符。
不料活塞打出28連敗追平歷史紀錄，最終以聯盟最差的14勝68敗結束賽季。據ESPN報導，活塞一個月前聘請萊登（Trajan Langdon）擔任營運總裁，他定期和威廉斯會面討論球隊未來，但活塞老闆葛雷斯（Tom Gores）決定開除威廉斯。
活塞仍需支付威廉斯合約剩下的6500萬美元。威廉斯曾執教鵜鶘5個賽季，戰績173勝221敗（勝率43.9%），執教太陽4個賽季，戰績194勝115敗（勝率62.8%）。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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