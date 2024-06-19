NBA／未能在祖母面前奪冠 布朗哽咽：她賽前來到夢中擁抱我

塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）與泰托姆（Jayson Tatum）聯手奪下隊史第18座總冠軍，布朗還奪下總冠軍MVP，成為最大贏家。不過他賽後受訪時卻哽咽，因為想起封王戰開打前小睡片刻，已故的祖母瓦納多（Dianne Varnado）在夢中給他溫暖的「擁抱」。

塞爾蒂克2022年闖進總冠軍賽不敵勇士，2023年3月瓦納多去世，無緣在瓦納多面前拿下冠軍的布朗想奪冠紀念她，但東區冠軍賽泰托姆受傷，最終第7戰不敵熱火被淘汰。

綠衫軍本季捲土重來，整個季後賽只輸3場就奪下總冠軍，布朗受訪時透露祖母賽前到他夢中，「她給我一個擁抱，我就知道一切會好起來。我希望她能在這裡，我知道她會為我感到驕傲。」

布朗去年因不會使用左手進攻，受到許多球迷嘲笑，今年在灌籃大賽表現相當差勁，再度淪為笑柄。不過他用球場表現證明自己，總冠軍賽場均得到20.8分5.4籃板5.0助攻1.6抄截，比下隊友泰托姆，獲得FMVP。