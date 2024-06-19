NBA／泰托姆有望獲史上最大約！美媒曝冠軍遊行時宣布
塞爾提克球星泰托姆（Jayson Tatum）率隊以4：1敗擊敗獨行俠，奪下隊史第18座總冠軍。據傳，他有望獲得5年3.15億美元延長合約，刷新NBA合約總值紀錄。
《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，總冠軍賽結束後各隊能和自家球員開啟談判，塞爾蒂克很快就會提供泰托姆5年3.15億美元合約。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）則指出，這項消息將在冠軍遊行時公布。
塞爾蒂克上季才以5年3.04億美元破紀錄合約，續留布朗（Jaylen Brown），今年4月也和哈勒戴（Jrue Holiday）以4年1.35億美元延長合約。懷特（Derrick White）和霍福特（Al Horford）合約下季結束後就到期；泰托姆則是有球員選項。
綠衫軍預計能以類似陣容再拚1季，現年26歲的泰托姆生涯出賽513場，平均得到23.1分7.2籃板3.5助攻，5度入選明星賽，4度獲選年度陣容，如今還有望成為聯盟史上最高薪球員。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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