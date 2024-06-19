NBA／勇士湯普森與巴哈馬男籃訓練 美媒曝入隊機率不大

勇士隊四冠功臣湯普森（Klay Thompson）休賽季將成自由球員，日前退追勇士官方帳號，動向引發球迷關注，他近日被拍到與巴哈馬男籃訓練，但美媒指出，他預計不會出戰巴黎奧運資格賽。

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湯普森本周前往休士頓，加入巴哈馬男籃訓練營，但他預計不會獲得許可，出戰美國時間7月2日開打的奧運資格賽。

湯普森的父親出生於巴哈馬，但湯普森曾在2016年和美國隊贏下金牌，因此要獲得美國籃協和FIBA批准，才能加入巴哈馬隊，參加奧運資格賽，查拉尼亞指出，這件事預計不會發生。

巴哈馬擁有艾頓（Deandre Ayton）、希爾德（Buddy Hield）和葛登（Eric Gordon）三名NBA好手，去年被黃蜂裁掉的中鋒瓊斯（Kai Jones）也有可能加入。