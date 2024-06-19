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NBA／綠衫軍與獨行俠太無聊？總冠軍賽收視創2007年後第3低
今年NBA總冠軍賽由塞爾蒂克以4：1擊敗獨行俠，奪下隊史第18冠。不過許多球迷認為比賽內容相當無聊，也反映到電視收視率上，創2007年以來第3低紀錄。
2007年總冠軍賽馬刺4戰橫掃騎士，當年平均收視人口僅929萬。2020和21年總冠軍賽受疫情影響，20年平均僅766萬人，21年也只有1002萬人。
去年金塊與熱火之戰平均收視人口為1164萬，今年塞爾蒂克與獨行俠下滑到1131萬人。整個季後賽平均收視人口為453萬人，與去年512萬人相比，下滑12%。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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