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NBA／彌補當年遺憾？卡森斯確定加盟台灣野馬隊聯手魔獸

聯合新聞網／ 綜合報導
卡森斯(左)、霍華德(右)。 路透
卡森斯(左)、霍華德(右)。 路透

魔獸霍華德（Dwight Howard）日前宣布加盟TAT聯賽台灣野馬隊，身兼球員、老闆和聯盟股東，他昨天透露已招募到2冠後衛庫克（Quinn Cook）加入，如今傳出「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）也參戰。

霍華德預計今天在記者會，透過視訊方式宣佈第3名球星，不過《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）搶先爆料，去年效力T1聯盟台啤雲豹隊的卡森斯，也預計加入台灣野馬隊。

台灣野馬隊將在7月26日至8月1日於台北和平籃球館出賽，魔獸先前表示要重聚2020年「泡泡聯盟」湖人隊。庫克曾在2020年效力湖人，出賽44場，平均5.1分，最終隨湖人奪冠。

卡森斯該季加盟湖人，但左膝十字韌帶撕裂傷，一場未打就被釋出，因此無緣成為湖人冠軍成員，如今魔獸和卡森斯有望彌補當年未同隊打球的遺憾。

卡森斯 霍華德 魔獸

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