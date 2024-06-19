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NBA／奪冠後將動手術休養數月 波爾辛吉斯：一切都值得

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波爾辛吉斯奪冠後將進行手術，需要幾個月的時間才能重返球場。 路透
波爾辛吉斯奪冠後將進行手術，需要幾個月的時間才能重返球場。 路透

塞爾蒂克隊昨天迎接隊史第18座NBA總冠軍，長人波爾辛吉斯Kristaps Porzingis）也可以好好休養左腿傷勢，他表示將進行手術，需要幾個月的時間才能重返球場。

波爾辛吉斯傷病史不斷，今年季後賽先因右腿傷勢缺席兩輪系列賽，總冠軍賽回歸卻又在第2場成傷兵，休息兩場後在第5戰重新上陣，出賽16分鐘、貢獻5分，助隊以106：88「關門」成功，以系列賽4：1擊敗獨行俠隊。

波爾辛吉斯總冠軍賽遭遇的傷勢是內側支持帶（retinaculum）撕裂，導致左腿脛骨後肌腱脫位，他坦言再度上場當然有可能造成傷勢加劇，尤其自己才從右腿傷勢中回歸，「這當然增添了風險，但我不在意，我的想法是『我想付出所有，然後如果有需要再來修復它』。」

波爾辛吉斯透露，從前一場比賽開始，他就不斷思考，如何讓身體準備好得以上場，為能在第5戰上陣，他從一早就開始準備，醫療團隊也給他莫大的幫助，最終也達成他的期待。

「冠軍的感覺真是太好了。」波爾辛吉斯說。

從巫師隊轉戰綠衫軍的波爾辛吉斯，本季例行賽場均有20.1分、7.2籃板，他表示來到波士頓讓他明白如何才能贏下總冠軍，儘管奪冠後馬上就要面臨復健行程，但一切都值得。

Kristaps Porzingis NBA季後賽 塞爾蒂克 波爾辛吉斯

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