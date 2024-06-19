NBA／總冠軍戰 綠衫軍奪第18冠

不只打下例行賽聯盟最佳戰績，塞爾蒂克隊季後賽一路闖關，昨天總冠軍賽第五戰更是半場就將領先擴大到廿一分，最終以一○六比八十八力退獨行俠隊，迎接笑傲聯盟的隊史第十八座總冠軍，獲得東區決賽ＭＶＰ的布朗也榮膺再一座個人獎榮耀，成為總冠軍賽ＭＶＰ得主。

不同於獨行俠一路上演「下剋上」戲碼，塞爾蒂克在選秀會「雙探花」泰托姆和布朗領軍下，以東區頭號種子身分挑戰金盃，四個系列賽總共只輸掉三場，以十六勝三敗成績登上最後巔峰，也甩開原本並列十七座冠軍的「紫金軍團」湖人隊。

昨天轟下卅一分外帶十一助攻、八籃板的泰托姆激動說，拿到總冠軍就像贏下整個世界，「這是很長的旅程，我很感激。」泰托姆是二○一七年選秀會「探花」，和前一年的選秀會「探花」布朗一起打了一○七場季後賽，包括兩年前打進總冠軍戰但敗給勇士隊，今年總算如願以償。

布朗昨天繳出廿一分、八籃板和八助攻，防守端更限制住獨行俠當家球星唐西奇，獲得總冠軍賽ＭＶＰ的他將成就與團隊分享，尤其大讚隊友泰托姆非常無私，「我們團結一致完成任務，這是最重要的事情。」

「綠衫軍」上次奪冠已要回溯二○○八年，昨天終結冠軍荒，一口氣締造多項紀錄，卅五歲的總教練馬祖拉成為近五十六年來最年輕冠軍教頭，卅八歲的中鋒霍福特也告別「無冕王」，在生涯第一百八十六場季後賽迎接金盃，且成為多明尼加奪下ＮＢＡ總冠軍第一人。

擔任塞爾蒂克「大鎖」的哈勒戴也是奪冠功臣，曾參與公路二○二一年奪冠的他，本季被公鹿隊交易，到綠衫軍後成球隊爭冠的最後一塊拼圖，也成史上唯一兩度效力新球隊第一年就奪冠的成員。

獨行俠挑戰隊史第二冠失利，帶傷拚戰的唐西奇打起精神說：「我們下季會繼續奮戰，保持信念。」