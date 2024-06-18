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NBA／用冠軍終結質疑 泰托姆打臉黑粉：他們現在要說什麼？

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰托姆率綠衫軍奪冠，打臉外界對他的質疑聲音。 路透
泰托姆率綠衫軍奪冠，打臉外界對他的質疑聲音。 路透

不只打下例行賽最佳戰績，塞爾蒂克隊今天在總冠軍賽「關門」成功，以4：1擊敗獨行俠隊，迎接隊史第18座總冠軍，今天轟下31分的泰托姆（Jayson Tatum）除激動喊「我們做到了」，也打臉對他的質疑聲音。

「他們現在要說什麼？他們現在要說什麼？」泰托姆在頒獎典禮訪問上，用疑問句總結外界的惡意聲音。

26歲的泰托姆今天主宰比賽，除31分還有11助攻和8籃板、2抄截，儘管未獲得總冠軍賽MVP青睞，但5戰場均繳出22.2分、7.8籃板和7.2助攻，絕對是塞爾蒂克奪冠的功臣之一。

看著漫天飄散的彩花，泰托姆第一時間受訪的心情十分激動，他將榮耀歸給上帝，「不只因為我們獲勝了，還有讓我最大限度發揮我的能力，而且讓這些人、我的家人圍繞生邊，這是不可思議的感覺。」

Jayson Tatum NBA季後賽 塞爾蒂克 獨行俠

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