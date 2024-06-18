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NBA／自認幸運奪FMVP 布朗盛讚泰托姆：無私無法用言語形容

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗手持總冠軍賽MVP獎座，接受球迷喝采。 路透
布朗手持總冠軍賽MVP獎座，接受球迷喝采。 路透

塞爾蒂克以4：1擊敗獨行俠，奪下隊史第18冠。布朗（Jaylen Brown）力壓隊友泰托姆（Jayson Tatum）奪下FMVP，他受訪時直言自己很幸運，並稱讚隊友泰托姆很無私。

布朗系列賽場均20.8分5.4籃板5.0助攻1.6抄截，以7：4票數擊敗泰托姆，拿到FMVP。他受訪時表示，「我無法用言語表達情緒，我很幸運也很感激，這是全隊的努力。我們有很棒的球隊，隊友們都很出色，讓我能在攻防兩端帶領球隊，我們主場打得非常好，這真是太好了。」

布朗也稱讚泰托姆，「FMVP可以頒給任何人，可以給泰托姆，他的無私精神無法用言語形容。不僅是這個系列賽，整個季後賽他都保持這種態度，我們作為一個團隊完成這一切，這是最重要的。」

過去許多媒體質疑塞爾蒂克「雙探花」組合無法奪冠，布朗表示，「有媒體一直說我和泰托姆無法共存，在一起不可能贏。我們什麼話都聽過，但我們把這些拋到腦後，我相信他，他也相信我，我們一起拿到冠軍。」

Jaylen Brown Jayson Tatum NBA季後賽 塞爾蒂克 獨行俠

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