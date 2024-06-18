NBA／比霍福特還小3歲 馬祖拉成56年來最年輕冠軍教頭

年僅35歲的塞爾蒂克隊總教練馬祖拉（Joe Mazzulla），今天率隊奪下隊史第18座NBA總冠軍，他也成為史上第5年輕的冠軍教頭，和傳奇羅素（Bill Russell）齊名。

羅素1968年以教練身分奪下總冠軍時僅34歲，正是領軍塞爾蒂克，56年後馬祖拉為綠衫軍締造另一個榮耀時刻。

這不過是馬祖拉第2個總教練賽季，來自美國羅德島的他2011年投入選秀會但落榜，對手獨行俠隊當家球星厄文（Kyrie Irving）正好是當年的選秀會狀元；月底才滿36歲的馬祖拉，年紀也比許多NBA現役球員小，綠衫軍禁區大將霍福特（Al Horford）就比總教練年長3歲。

馬祖拉是綠衫軍第19位總教練，今年率隊打出聯盟最佳的64勝18敗例行賽戰績，季後賽更只輸掉3場，以16勝3敗漂亮成迎接笑傲聯盟的第18座金盃。