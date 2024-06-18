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雙探花從挫折質疑中茁壯 塞爾蒂克冠軍盛世水到渠成

NBA／雙探花不甩獨行俠離間計 率塞爾蒂克奪創紀錄一冠

中央社／ 波士頓17日綜合外電報導
Jun 17, 2024; Boston, Massachusetts, USA; Boston Celtics forward Jayson Tatum (0) celebrates with guard Jaylen Brown (7) after a play against the Dallas Mavericks during the second quarter in game five of the 2024 NBA Finals at TD Garden. Mandatory Credit: Peter Casey-USA TODAY Sports 路透通訊社
Jun 17, 2024; Boston, Massachusetts, USA; Boston Celtics forward Jayson Tatum (0) celebrates with guard Jaylen Brown (7) after a play against the Dallas Mavericks during the second quarter in game five of the 2024 NBA Finals at TD Garden. Mandatory Credit: Peter Casey-USA TODAY Sports 路透通訊社

NBA塞爾蒂克「雙探花」泰托姆、布朗不斷被外界拿來比較，甚至成為敵隊打心理戰的目標，但兩人不受影響，皆有亮眼表現，成為綠衫軍奪下創紀錄隊史第18冠的重要功臣。

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在主場106比88擊退達拉斯獨行俠，並以系列賽4比1勝出，拿下今年的總冠軍。

塞爾蒂克奪得隊史第18座總冠軍，超越洛杉磯湖人，成為全聯盟奪冠次數最多的球隊，陣中「雙探花」布朗（Jaylen Brown）與泰托姆（Jayson Tatum）的傑出表現絕對是關鍵。

布朗在總冠軍賽的5場比賽，平均每場比賽上場38.2分鐘，可貢獻20.8分、5.4籃板、5助攻，最終獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP）。

塞爾蒂克先前在東區冠軍賽4比0橫掃印第安納溜馬，布朗平均每場比賽上場40.8分鐘，貢獻29.8分、5籃板、3助攻、2抄截，獲選為東區冠軍賽MVP，加上今天成為總冠軍賽MVP，讓他成為包辦東區冠軍賽、總冠軍賽MVP的第一人。

泰托姆在總冠軍賽的5場比賽，平均每場比賽上場40.2分鐘，可貢獻22.2分、7.8籃板、7.2助攻，今天的封王戰，他轟下全場最高31分，並送出11次助攻，但系列戰5戰下來，在關鍵時刻的表現不如布朗穩定，讓他與總冠軍賽MVP擦身而過。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）在總冠軍賽首戰打完後，就曾在受訪時表示，布朗是塞爾蒂克陣中最好的球員，當時還被媒體解讀是在玩「心理戰」，目的是要分化布朗與泰托姆，藉以降低綠衫軍戰力。

基德當時指出，布朗在攻防兩端都有水準演出，防守上能緊盯獨行俠頭號球星唐西奇（Luka Doncic），進攻上也能頻頻站上罰球線穩穩取分，難怪能獲選為東區冠軍賽MVP。

不論如何，布朗與泰托姆整季下來並未出現嫌隙，也攜手率塞爾蒂克打出場場好球，最後順利拿下總冠軍。

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