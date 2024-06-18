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雙探花從挫折質疑中茁壯 塞爾蒂克冠軍盛世水到渠成

NBA／補進哈勒戴、波爾辛吉斯成奪冠拚圖 回顧綠衫軍神操盤

中央社／ 波士頓17日綜合外電報導
史蒂文斯(右)季前的神操盤幫助塞爾蒂克補上了最後奪冠拼圖。 法新社
史蒂文斯(右)季前的神操盤幫助塞爾蒂克補上了最後奪冠拼圖。 法新社

在補上哈勒戴、波辛吉斯等爭冠所需的拚圖後，美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克一路過關斬將，最終擊敗達拉斯獨行俠封王，寫下隊史18冠的NBA紀錄。

塞爾蒂克籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）在上個球季結束後，發動交易延攬哈勒戴（JrueHoliday）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）兩員大將在內等球員，讓綠衫軍戰力大進補。

本季塞爾蒂克拿下全聯盟最佳的64勝18敗，獲得整個季後賽所有的主場優勢，史蒂文斯的操盤功力讓自己獲選為年度最佳總管，也使綠衫軍成功奪下締造紀錄的隊史第18座總冠軍。

哈勒戴2021年曾輔佐「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），為密爾瓦基公鹿奪下總冠軍，他的冠軍經驗成為塞爾蒂克奪冠的關鍵要素之一。

本季加入塞爾蒂克後，哈勒戴成為綠衫軍「雙探花」塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）身邊最完美的綠葉，例行賽平均每場比賽拿下12.5分，是僅次於菜鳥年的次低紀錄，但5.4籃板卻是生涯最佳，另有4.8助攻的成績。

這次總冠軍賽，哈勒戴屢屢在關鍵時刻拿下重要分數，或以防守壓迫獨行俠的雙箭頭唐西奇（LukaDoncic）、厄文（Kyrie Irving），可說是總冠軍賽的隱形MVP。

波辛吉斯本季加入塞爾蒂克後，立刻成為球隊先發，例行賽出賽57戰且場場先發，平均可攻下20.1分，另有7.2分、2助攻的演出。

本季季後賽，波辛吉斯在首輪拚戰中受傷，休養超過1月後，在總冠軍賽首戰復出，替補出賽21分鐘就高效搶下20分，幫助塞爾蒂克搶下重要的首戰勝利。

塞爾蒂克管理階層的用心補強，在本季獲得回報，繼例行賽成為全聯盟戰績龍頭，季後賽4輪共獲16勝3敗，成為自2003年NBA季後賽全面改為7戰4勝制以來，戰績第2好的球隊，表現僅次於2016-17球季，獲16勝1負的金州勇士。

Brad Stevens NBA季後賽 塞爾蒂克 獨行俠

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