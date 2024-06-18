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NBA／聯盟連6年產生新冠軍 厄文喊話將讓爭冠成獨行俠常態
NBA總冠軍賽今天在塞爾蒂克隊高捧隊史第18座總冠軍後落幕，也是聯盟近6年產生的第6支新冠軍，今年在總冠軍賽以1：4遭到淘汰的獨行俠隊，並未因此感到洩氣，明星後衛厄文（Kyrie Irving）強調，經過這個賽季一路挺進總冠軍賽的洗禮，獨行俠的未來已經清晰可見，也期待爭冠能成為球隊常態。
獨行俠在季後賽一路演出下剋上戲碼挺進到總冠軍賽，唐西奇（Luka Doncic）與厄文的神奇表現更是連退西區高順位種子的主因，不過來到總冠軍賽後，厄文面對前東家表現卻出現起伏，儘管仍在總冠軍賽第4戰順利終結個人對戰綠衫軍13連敗，今天仍無法阻止塞爾蒂克奪冠。
儘管無法幫助獨行俠搶下自2011年後的首冠，但厄文認為經過這個賽季的洗禮，獨行俠的未來已經有了明確的方向，「我對於球隊的未來很有信心，從這個系列賽中我們就看到很多積極面，同時我們也取得了很大的進步，我為大家感到驕傲，就像我上周說過的，期待我們會以這個時代最好的球隊之一被大家記住。」
談到NBA已經連續6年產生新冠軍，進入無法預期的戰國時代，厄文強調希望讓爭冠成為獨行俠的常態，「我認為我們有機會以更積極的方式來建構我們的未來，爭冠將會成為我們的常態。另外，從精神面來看我相當享受這段旅程，因為這對我來說不僅是救贖也同時讓我更了解自己、隊友、球隊和周遭的人。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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