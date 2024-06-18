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NBA／唐西奇直呼為團隊驕傲 諾維茨基要小老弟抬起頭來

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雖然無緣奪冠，但獨行俠本賽季一路克服逆境的表現，仍讓唐西奇感到自豪。 法新社
雖然無緣奪冠，但獨行俠本賽季一路克服逆境的表現，仍讓唐西奇感到自豪。 法新社

獨行俠隊今天在總冠軍賽第5戰，以88：106遭到塞爾蒂克隊淘汰無緣冠軍，對於無緣帶領球隊完成翻盤，今天攻下28分、12籃板、5助攻，但也發生高達7次失誤的獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）表示，仍為球隊這個賽季的表現感到驕傲，曾帶領獨行俠奪冠的諾維茨基（Dirk Nowitzki）也透過社群喊話，強調獨行俠將會再一次回到這個舞台。

獨行俠本賽季在雙星唐西奇與厄文（Kyrie Irving）領軍下卻走得跌跌撞撞，尤其在年初一陣低潮後，戰績一度落後西區中段班，靠著季末回穩的表現才順利搶下西區第5種子晉級季後賽。

來到季後賽後，獨行俠也是一路下剋上晉級，包括首輪以4：2淘汰快艇隊，第2輪面對年輕勁旅雷霆隊也以4：2勝出，西區冠軍賽更是在不被看好的情況下以4：1淘汰灰狼隊，相隔1年再度挺進到總冠軍賽。

儘管最終在總冠軍賽以1：4遭到淘汰，但獨行俠本賽季一路克服逆境的表現，仍讓唐西奇感到自豪，今天無緣冠軍後，他說：「我的心情其實並不差，我們這個賽季團結在一起，並且邊打邊做出很棒的調整，我為場上的每一名球員、教練和所有工作人員感到驕傲，雖然我們沒有贏得冠軍，但確實有一個很棒的賽季。」

唐西奇在今年季後賽共計拿下635分，排上聯盟史上第15位，現役球員僅有詹姆斯（LeBron James）、雷納德（Kawhi Leonard）曾在單一年季後賽中總得分比他更高；唐西奇生涯前50場季後賽拿下1546分更是高居史上第4，獨行俠被看好未來將會繼續在他領軍下衝擊總冠軍，這次總冠軍賽期間曾到場觀賽的諾維茨基就說：「這是一次很棒的旅程，抬起頭來，我們還會再回來的。」

NBA季後賽

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