NBA／牙齒碎掉被布朗笑很醜 懷特願為冠軍當「無齒人」

塞爾蒂克以4：1擊敗獨行俠，奪下隊史第18冠。主力後衛懷特（Derrick White）比賽中牙齒意外碎掉，對此他表示，「我願意為了冠軍失去所有牙齒。」

懷特和哈勒戴（Jrue Holiday）組成強大的後場防線，限制獨行俠雙星唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）發揮。懷特冠軍系列賽場均得到13.8分4.8籃板2.6助攻，還有1.2抄截及1.0阻攻，三分球命中率高達39.5%，展現全能身手。

懷特在休息室戴好蛙鏡準備享受香檳浴。 路透

不過懷特的門牙不幸被弄碎，隊友布朗（Jaylen Brown）還笑他，「你真的好醜哦。」懷特賽後受訪時則霸氣表示，「我願意為了冠軍失去所有牙齒。」

Jaylen Brown to Derrick White:



“Ooooh, you sure is ugly” 😭 pic.twitter.com/JRoVFgvhzZ — BrickWrld (@BrickWrld_) 2024年6月18日

懷特奪下個人生涯首座NBA冠軍，他受訪時有感而發，「能成為這支球隊的一員真是太幸運了，他們讓我成為一名更好的球員和更好的人。」他也向總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）告白，「我非常愛馬祖拉，我願意為他做任何事。」